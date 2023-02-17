الهلال يعلن قائمته للأدوار الاقصائية الآسيوية.. والإدارة تُسيِّر حافلات إلى قطر

أعلن نادي الهلال، وصيف بطل العالم وحامل لقب دوري أبطال آسيا، القائمة المغادِرة إلى قطر لخوض الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 2022م.
وضمّت قائمة الهلال 27 لاعبًا، يتقدمهم قائد الفريق سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك، والثلاثي المصاب الكولومبي جوستافو كويلا والبيروفي أندري كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلغادو.
وتألفت القائمة من: عبدالله المعيوف، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، أوديون إيغالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، ناصر الدوسري، موسى ماريغا، أندري كاريلو، جانغ هيون سو، محمد العويس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، مصعب الجوير، محمد القحطاني، أحمد آل جبيع، سعود عبدالحميد، محمد الخيبري، حمد اليامي وميشايل ديلغادو.
من جهة أخرى، قررت إدارة النادي عن تسيير حافلات لنقل جماهيره من الدمام والأحساء برًّا إلى قطر؛ لمساندة الفريق الأول لكرة القدم أمام شباب الأهلي الإماراتي الاثنين المقبل على ملعب الجنوب ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.
وحدَّدت إدارة الهلال عبر حسابها الرسمي في "تويتر" موقعَين لنقل الجماهير، الأول في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، والثاني في ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، على أن تنطلق الحافلات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتعود من قطر بعد نهاية المباراة.
كما كشفت عن توفير تذكرة للمباراة لكل مشجع، إضافة إلى تقديم وجبات غذائية ومشروبات، لكنها اشترط على الراغبين في مساندة الفريق أمام منافسه الإماراتي بالحضور بالتيشيرت الأزرق، والتقيًّد بتعليمات مشرفي الموقع.
ويلتقي الهلال (حامل اللقب) يوم الاثنين القادم شباب الأهلي دبي الإماراتي، ضمن الدور ثُمن النهائي على ملعب الجنوب المونديالي.