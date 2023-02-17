الهلال يعلن قائمته للأدوار الاقصائية الآسيوية.. والإدارة تُسيِّر حافلات إلى قطر

وتألفت القائمة من: عبدالله المعيوف، محمد البريك، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، أوديون إيغالو، لوسيانو فييتو، صالح الشهري، ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، ناصر الدوسري، موسى ماريغا، أندري كاريلو، جانغ هيون سو، محمد العويس، محمد كنو، سالم الدوسري، حبيب الوطيان، مصعب الجوير، محمد القحطاني، أحمد آل جبيع، سعود عبدالحميد، محمد الخيبري، حمد اليامي وميشايل ديلغادو.