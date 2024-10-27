عقب نهاية الجولة الثامنة من دوري "روشن".. "الهلال" في صدارة الترتيب بأقوى خط هجوم

اختتمت أمس السبت منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري "روشن" السعودي للمحترفين.
"سبق" تقدّم قراءة في أبرز أرقام وإحصائيات الجولة، حيث يحتل الهلال صدارة المسابقة برصيد 24 نقطة، يليه الاتحاد بـ 21 نقطة، ثم النصر بـ 18 نقطة، يليه الشباب بـ 15 نقطة، وخامساً يأتي القادسية بـ 13 نقطة بفارق الأهداف عن الرياض، الذي يملك الرصيد نفسه.
ويعد الهلال صاحب أقوى خط هجومٍ برصيد 23 هدفاً، ثم الاتحاد في المركز الثاني بـ 21 هدفاً، وثالثاً يأتي النصر بـ 19 هدفاً، ثم الرائد بـ 13 هدفاً، والأهلي برصيد 12 هدفاً.
وجاء أقوى خط دفاع من نصيب الشباب، إذ سكنت شباكه 5 أهدافٍ، ثم الهلال 6 أهداف، وثالثاً يأتي النصر والقادسية بـ 7 أهداف، فيما كان أضعف خط دفاع من نصيب الوحدة، إذ سكنت شباكه 21 هدفاً، ثم الخلود والفيحاء برصيد 16 هدفاً، والعروبة والفتح برصيد 15 هدفاً.
وشهدت الجولة تسجيل 26 هدفاً، حيث كانت مباراة النصر مع الخلود هي الأكثر غزارة تهديفية، بتسجيل 6 أهدافٍ بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.