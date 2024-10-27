عقب نهاية الجولة الثامنة من دوري "روشن".. "الهلال" في صدارة الترتيب بأقوى خط هجوم

وجاء أقوى خط دفاع من نصيب الشباب، إذ سكنت شباكه 5 أهدافٍ، ثم الهلال 6 أهداف، وثالثاً يأتي النصر والقادسية بـ 7 أهداف، فيما كان أضعف خط دفاع من نصيب الوحدة، إذ سكنت شباكه 21 هدفاً، ثم الخلود والفيحاء برصيد 16 هدفاً، والعروبة والفتح برصيد 15 هدفاً.