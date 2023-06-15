تعرف على قائمة أكثر اللاعبين مشاركة عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

ويأتي مدافع الرائد محمد سالم "37 سنة" أولًا بـ307 مباريات، والذي كانت بداية مشواره مع كرة القدم عبر نادي الجبلين، ثم وقع مع الاتحاد في عام 2006، وفي عام 2012 انتقل للقادسية ولعب معهم 6 أشهر، ثم وقع مع نادي الفيصلي في عام 2012، وبعدها انتقل إلى نادي الشباب عام 2017، ثم انضمّ إلى نادي الرائد في عام 2021.