تعرف على قائمة أكثر اللاعبين مشاركة عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

كشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، عن قائمة أكثر اللاعبين مشاركة عبر تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، منذ انطلاقته موسم 2008/ 2009.
ويتواجد في القائمة خمسة لاعبين سيواصلون اللعب خلال منافسات الموسم المقبل؛ اثنان منهم يلعبان في صفوف الرائد، ومثلهما في الفتح.
ويأتي مدافع الرائد محمد سالم "37 سنة" أولًا بـ307 مباريات، والذي كانت بداية مشواره مع كرة القدم عبر نادي الجبلين، ثم وقع مع الاتحاد في عام 2006، وفي عام 2012 انتقل للقادسية ولعب معهم 6 أشهر، ثم وقع مع نادي الفيصلي في عام 2012، وبعدها انتقل إلى نادي الشباب عام 2017، ثم انضمّ إلى نادي الرائد في عام 2021.
يليه المخضرم محمد الفهيد لاعب الفتح، الذي مدّد عقده مع الفريق في أبريل الماضي لمدة عامين؛ حيث سيستمرّ حتى 2025، ولعب الفهيد طوال مسيرته مع الفتح، حقّق خلالها مع فريقه العديد من الإنجازات؛ أبرزها بطولة دوري زين للمحترفين 2012، وكأس السوبر السعودي 2013، كما قاد الفريق في العديد من المشاركات الخارجية؛ أبرزها دوري أبطال آسيا، وكأس العرب للأندية الأبطال.
وفي المرتبة الثالثة جاء متوسط ميدان الرائد يحيى الشهري بـ280 مباراة، خاضها مع الاتفاق قبل أن ينتقل للنصر في عام 2013 مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 48 مليون ريال سعودي، وفي صيف 2021 انضمّ لصفوف الرائد بعقد لمدة موسمين.
فيما يحتلّ لاعب الفتح حسين المقهوي المرتبة الرابعة بـ270 مباراة، والذي بدأ مسيرة النجومية بنادي الفتح، وكان أحد أبطال موسم النموذجي التاريخي الذي توج فيه بلقب الدوري 2012 - 2013، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في صيف 2014، وبعد أن قضى 8 سنوات في الأهلي، قرّر في الموسم الماضي أن يعود للفتح بعقد يمتدّ لموسمين.
وجاء مدافع أبها عبدالله الزوري في المرتبة الخامسة بـ261 مباراة، ويمتلك الزوري مسيرة كبيرة في الملاعب السعودية، مثّل خلالها الهلال من 2006 وحتى 2018، محققًا معهم 15 لقبًا، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي الوحدة ومثّل الفريق لموسمين، قبل أن يعود مجددًا إلى الرياض لتمثيل فريق الشباب لموسمين ونصف الموسم، وفي يناير 2022 انضمّ لفريق أبها.