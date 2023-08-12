"أجا" يُتوّج بكأس "الشفا".. و"ديدلي فنيشر" يفوز بـ"تقديرية" نادي الخيل

وبلغ مجموع جوائز أشواط الحفل الـ30، الذي انطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا، 915 ألف ريال، بينها 150 ألفًا لشوط كأس الشفا، ما جعله الأغلى بين السباقات التسعة، يليه شوط الجائزة التقديرية، بمجموع جوائز بلغ 130 ألفًا. وسلّم الأستاذ خالد العشري، المشرف العام على الموسم، الكأس والجائزة.