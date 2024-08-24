"الشباب" يقدّم عرضاً رسمياً للتعاقد مع "موسى التعمري" جناح "مونبلييه" الفرنسي

وضعت إدارة نادي الشباب، جناح نادي مونبلييه، اللاعب الأردني موسى التعمري؛ ضمن أولوياتها لضمّه في الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة "foot mercato"، بأن الشباب يسعى بشدة لضمّ موسى التعمري؛ حيث قدّم له عرضاً رسمياً من أجل الحصول على خدماته بالموسم الجديد.
وبحسب معلومات الصحيفة فإن النادي السعودي قدّم عرضاً أولياً بقيمة 6.5 مليون يورو لضمّه، لكن إدارة مونبلييه رفضته، التي تطالب برفع المبلغ المقدم للاعب.
وأكّدت فوت ميركاتو، أن الشباب سيعود بعرضٍ جديدٍ خلال الأيام المقبلة، للجناح البالغ من العمر 27 عاماً، الذي توصل بالفعل إلى اتفاقٍ مع الفريق، وينتظر الآن القرار الأخير لناديه.
ويحظى التعمري؛ باهتمامٍ كبيرٍ من قِبل الأندية في المملكة العربية السعودية، إذ عرض عليه فريق نيوم سابقاً عرضاً بقيمة 6 ملايين يورو، إضافة إلى اهتمام النصر، وشتوتجارت الألماني وليستر سيتي الإنجليزي.
وتتنافس الأندية لضم الدولي الأردني، بعد أدائه اللافت بالفترة الاخيرة، خاصة بعد أن قاد منتخب بلاده لتحقيق إنجازٍ تاريخي في النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا، فقد أسهم في وصول فريقه إلى نهائي كأس آسيا (قطر 2023).
وينتهي عقد التعمري؛ مع مونبلييه فى يونيو 2026، وكان قد انضم إليه في يوليو 2023، قادماً من آود هيفرلي لوفين البلجيكي.