"الشباب" يقدّم عرضاً رسمياً للتعاقد مع "موسى التعمري" جناح "مونبلييه" الفرنسي

وأكّدت فوت ميركاتو، أن الشباب سيعود بعرضٍ جديدٍ خلال الأيام المقبلة، للجناح البالغ من العمر 27 عاماً، الذي توصل بالفعل إلى اتفاقٍ مع الفريق، وينتظر الآن القرار الأخير لناديه.