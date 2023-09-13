بعثة الأخضر تصل إلى الرياض بعد نهاية معسكر نيوكاسل

وصلت بعثة المنتخب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة الرياض عبر مطار الملك خالد الدولي بعد أن اختتم الأخضر معسكره في مدينة نيوكاسل الإنجليزية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستُقام في دولة قطر في شهر يناير المقبل.