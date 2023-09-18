الفيحاء يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة آهال في دوري أبطال آسيا

وقال النادي عبر حسابه في منصة «x» للتواصل الاجتماعي، الاثنين إن الفحوصات التي أجراها حسين الشويش أسفرت عن تعرضه لإصابة يحتاج على إثرها فترة علاج تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.