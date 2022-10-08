مدرب الشباب يُجهِّز لاعبيه لموقعة الهلال المرتقبة بالفيديو

وأجرى المدير الفني للفريق الأبيض "مورينو" مرانه الرئيسي في ملعب النادي الرديف، واستهل تدريباته بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية. عقب ذلك أدى اللاعبون تمارين إحماء وتسخين، وتمارين لياقية بقيادة مدرب اللياقة، ثم طبَّقوا عددًا من الجُمل الفنية التي اعتمدها المدرب للقاء، تلاها تدريبات تكتيكية خصصها لتطبيق النهج التكتيكي الذي سيدخل به المباراة، فضلاً عن اختياره قائمة التشكيلة الأساسية.