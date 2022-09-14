الاتحاد جاهز لمواجهة الخليج .. و"بامسعود" بديلاً لـ "شراحيلي

اشتملت الحصة التدريبية على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون تمارين تخص الجانب التكتيكي، ثم نفذوا تدريب الكرات الثابتة والمتحركة، قبل أن يختتم المدرب البرتغالي نونو سانتو المران بإجراء مناورة على مساحة الملعب.