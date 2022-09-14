الاتحاد جاهز لمواجهة الخليج .. و"بامسعود" بديلاً لـ "شراحيلي

أنهى الفريق الكروي بنادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، تحضيراته لملاقاة ضيفه الخليج، غدًا الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
اشتملت الحصة التدريبية على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون تمارين تخص الجانب التكتيكي، ثم نفذوا تدريب الكرات الثابتة والمتحركة، قبل أن يختتم المدرب البرتغالي نونو سانتو المران بإجراء مناورة على مساحة الملعب.
ويتطلع الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية من خلال تحقيق فوزه الثالث بالمسابقة للاستمرار بالضغط على المتصدر والوصيف.
وقد استقر نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة، على بديل المدافع أحمد شراحيلي (المصاب) في مباراة الخليج، من خلال الدفع بالوافد الجديد أحمد بامسعود.