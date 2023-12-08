وزير الرياضة في حديث مع "بي بي سي".. مونديال 2034 يُقام في الصيف أم الشتاء؟ ودوري روشن يهدّد البطولات الأوروبية

وحول توقعات إقامة كأس العالم 2034 في فصل الشتاء لتجنُّب درجات الحرارة في الصيف، كما هو الحال مع كأس العالم 2022 في قطر، قال إن المنظّمين يدرسون ما إذا كان يمكن تنظيم البطولة في الصيف: "لماذا لا نرى، ما الاحتمالات للقيام بذلك في الصيف؟ سواء كان بالصيف أو الشتاء، فإنه لا يهمنا، طالما أننا نوفّر الأجواء المناسبة لاستضافة مثل هذا الحدث".