وزير الرياضة في حديث مع "بي بي سي".. مونديال 2034 يُقام في الصيف أم الشتاء؟ ودوري روشن يهدّد البطولات الأوروبية

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي؛ وزير الرياضة، في حديثه مع شبكة "بي بي سي" البريطانية، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية استضافت أكثر من 85 حدثًا عالميًّا وقدّمت خدمات على أعلى المستويات، وتجذب العالم من خلال الرياضة، كما يأمل أن يحظى الجميع بكأس عالم استثنائية في عام 2034.
وفي حديثه من مدينة جدة، حيث استضافت السعودية أخيرًا بطولة كأس أمريكا للتنس، وبطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين، لأول مرة، وتستعد الآن لاستضافة كأس العالم للأندية، قال وزير الرياضة: "عشرون مليونًا من سكاننا تقل أعمارهم عن 30 عامًا، لذلك نحن بحاجة إلى إشراكهم، ونحن نلعب دورنا في تطوير الرياضة داخل العالم، وأن نكون جزءًا من المجتمع الدولي".
وحول بعض الاتهامات، قال: "أي بلد لديه مجالٌ للتحسين، لا أحد مثالياً، وهذه الأحداث تساعدنا على الإصلاح من أجل مستقبل أفضل للجميع".
وتابع: "الجميع مرحبٌ بهم، والمملكة مثل أي دولة أخرى، لدينا قواعد وأنظمة يجب على الجميع الالتزام بها واحترامها، فعندما نأتي إلى المملكة المتحدة، فإننا نحترم القواعد واللوائح، سواء كنا نؤمن بها أم لا، ومن خلال الأحداث الـ 85 التي مررنا بها حتى الآن، لم نواجه أي مشكلات".
وحول توقعات إقامة كأس العالم 2034 في فصل الشتاء لتجنُّب درجات الحرارة في الصيف، كما هو الحال مع كأس العالم 2022 في قطر، قال إن المنظّمين يدرسون ما إذا كان يمكن تنظيم البطولة في الصيف: "لماذا لا نرى، ما الاحتمالات للقيام بذلك في الصيف؟ سواء كان بالصيف أو الشتاء، فإنه لا يهمنا، طالما أننا نوفّر الأجواء المناسبة لاستضافة مثل هذا الحدث".
وأشار إلى أن أكثر من 125 اتحادًا حول العالم دعمت الملف السعودي، وأن العالم يرغب في أن تستضيف المملكة مونديال 2034.
وعندما سُئل عمّا إذا كانت هناك قضايا مماثلة للجدل الذي شاب كأس العالم في قطر حول حقوق العمال، قال الأمير عبدالعزيز: "نؤكّد أن ذلك لن يتكرّر، لدينا 10 سنوات للعمل، لقد بدأنا بالفعل في كثيرٍ من الأماكن، ولدينا وقتٌ طويلٌ للقيام بذلك في الوقت المناسب، ونحن نعمل بالفعل على تطوير البنية التحتية".
وحول سؤالٍ عن التقارير التي تفيد بأن شركة النفط العملاقة أرامكو تجري محادثات بشأن صفقة رعاية مع "فيفا"، قال الأمير عبد العزيز بن تركي: "كانت أرامكو منفتحة على كثيرٍ من الرعاة في جميع أنحاء العالم في مجال الرياضة، ويؤمنون بالرياضة لأنها منصة جيدة للتطوير وما إلى ذلك، لقد رعوا الفورمولا ون، ورعوا كثيراً من الأحداث في جميع أنحاء العالم، لا أرى ما المشكلة مع (فيفا) - أم أنها فقط لأنها فيفا؟".
وحول دوري روشن السعودي وجذب نجوم العالم، وما إذا كان يهدّد البطولات الأوروبية، قال وزير الرياضة، "أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز فعل ذلك، وهكذا بدأوا، لذلك لم يسألهم أحدٌ عندما فعلوا ذلك".
وبشأن الحضور الجماهيري، أضاف: "مثل أي مكان في العالم، هناك بعض المباريات التي تجذب جمهوراً أكبر بكثير من غيرها، لكن جميع مبارياتنا الكبيرة حققت أرقامًا قياسية حتى الآن، إذ نقوم ببثّها إلى 147 دولة حول العالم".
واختتم الأمير عبدالعزيز بن تركي، وزير الرياضة، قوله "عندما خططنا لتطوير الدوري، لم نعتقد أبداً بأننا سنفعل ذلك بهذه السرعة، لكن رؤية هذا الأمر يتحقّق أمرٌ منعشٌ بالفعل، وينصب تركيزنا على تطوير دورينا لجذب الأفضل في العالم".