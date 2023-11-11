"الأخدود" بعشرة لاعبين يزيد جراح الحزم بهدفي "توامبا"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، الفوز على شقيقه الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة رقم 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الأخدود بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلهما اللاعب الكاميروني لياندر توامبا محترف الأخدود في الدقيقة رقم 20 والدقيقة 90+3 من عمر المباراة قبل أن يقلص النتيجة أنطونيو كارفالهو بهدف للحزم في الدقيقة 90+6.
يُذكر أن حكم المباراة كان قد أشهر البطاقة الحمراء للاعب حمد المنصور في الدقيقة 64 بعد مشادة مع زميله حارس المرمى بالفريق.
بتلك النتيجة يرفع الأخدود رصيده من النقاط عند النقطة رقم 10 في حين توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 7.