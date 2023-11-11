"الأخدود" بعشرة لاعبين يزيد جراح الحزم بهدفي "توامبا"

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، الفوز على شقيقه الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.