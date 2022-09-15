الرائد يذيق الاتفاق الخسارة الثانية.. في دوري روشن

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم، في استعادة توازنه بتغلبه خارج أرضه على مضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر أصحاب الضيافة للتسجيل أولاً عن طريق المحترف السويدي روبن كوايسون في الدقيقة 40 مستغلاً عرضية مميزة من سعيد المولد أودعها بكل ثقة داخل الشباك معلنة عن أول أهداف المباراة.
وقبل نهاية الشوط الأول أدرك الرائد التعادل عبر رأسية المغربي كريم البركاوي الذي حول عرضية مواطنه محمد فوزير في الشباك عند الدقيقة (45+2).
وفي الوقت القاتل للمباراة أحرز الرائد الهدف الثاني بواسطة محمد فوزير من خلال قذيفة صاروخية من على حافة منطقة الجزاء فشل الحارس البرازيلي بابلو فيكتور في التصدي لها وذلك عند الدقيقة (86).
بهذا الفوز رفع الرائد رصيده إلى 6 نقاط احتل من خلالها المركز الثامن، في حين تجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط وضعته بالمركز التاسع.