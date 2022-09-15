الرائد يذيق الاتفاق الخسارة الثانية.. في دوري روشن

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم، في استعادة توازنه بتغلبه خارج أرضه على مضيفه الاتفاق بهدفين مقابل هدف وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.