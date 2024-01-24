"الشباب" ينوي التعاقد مع "موراتا" ورحيل "حبيب ديالو".. واتفاق شفهي لضم "ألميرون"

كشفت تقارير صحفية عن آخر مستجدات تعاقدات ومفاوضات إدارة نادي الشباب خلال الفترة المتبقية من الانتقالات الشتوية الحالية.
وأفاد الصحفي "بن جاكوبس" بأن من المتوقع أن يغادر مهاجم ستراسبورج السابق حبيب ديالو صفوف الشباب، وقيام النادي السعودي بخطوة جريئة من أجل ضم مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، الذي استهدفوه الصيف الماضي.
وذكر الصحفي على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن إدارة الشباب حاولت إقناع مسؤولي نابولي ببيع عقد ماتيو بوليتانو على الرغم من الاتفاق بالفعل على عقد جديد مدته 3 سنوات.
وأكد الصحفي أن هناك الآن اتفاقًا شفهيًّا بين الشباب ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي بشأن التعاقد مع الأوروغوياني ميغيل ألميرون لاعب الفريق في يناير الحالي.