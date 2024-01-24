"الشباب" ينوي التعاقد مع "موراتا" ورحيل "حبيب ديالو".. واتفاق شفهي لضم "ألميرون"

وأفاد الصحفي "بن جاكوبس" بأن من المتوقع أن يغادر مهاجم ستراسبورج السابق حبيب ديالو صفوف الشباب، وقيام النادي السعودي بخطوة جريئة من أجل ضم مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، الذي استهدفوه الصيف الماضي.