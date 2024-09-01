بطولة غرب آسيا بالأردن: الطاولة السعودية تحصد 17 ميدالية

حقّقت بعثةُ المنتخب السعودي لكرة الطاولة برئاسة الدكتور عبدالله البار، إنجازًا رياضيًّا كبيرًا خلال مشاركتها في بطولة غرب آسيا في الأردن خلال الفترة "26 - 31 أغسطس 2024"؛ حيث حصلت على 17 ميدالية متنوعة، تشمل 8 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و7 ميداليات برونزية، في حصيلة تعدُّ الأكبر على مدار تاريخ إقامة هذه البطولة، التي شهدت مشاركة 220 لاعبًا ولاعبة من 12 دولة، تنافسوا في كافة الفئات العمرية، بما في ذلك الرجال، السيدات، الشباب، الشابات، الناشئون، الناشئات، والأشبال.
وعلى مستوى الذكور، في فئة الرجال، حقّق فريقُ الرجال برونزيةً، بينما حقّق اللاعبُ علي الخضراوي الميداليةَ الذهبية في الفردي، كما حصل على الفضية في منافسات الزوجي مع خالد الشريف، وفي فئة تحت 17 سنة حصل الفريق المؤلف من "هادي أبو الرحي، علي الطاهر، محمد السويلم، ومؤيد عارف" على الميدالية البرونزية، أما في فئة تحت 15 سنة فاز "أحمد حنيفة، مازن الغامدي، سعود الطاهر، وعبد الرحمن الطاهر" بالميدالية الفضية في الفرق، بينما حصل سعود الطاهر على الذهبية في الفردي.
وفي فئة تحت 13 سنة حصل عبدالرحمن الطاهر على الذهبية في الفردي، بينما حصل الفريق على الميدالية البرونزية، وفي فئة تحت 11 سنة حقّق "أحمد الخلف، فارس الطاهر، وعبدالعزيز الخلف" الميدالية الذهبية في الفرق، كما حصل الثنائي "أحمد الخلف، وفارس الطاهر" على ذهبية الزوجي.
أما على مستوى الإناث، في فئة تحت 15 سنة، حصلت "زينب العلويات، وزهراء العباد" على الميدالية البرونزية في الفرق، وفي فئة تحت 13 سنة حقّقت "نهال القحطاني، حصة الخالدي، فاطمة العوامي، وجنى باجحرز" الميدالية الذهبية في الفرق، بينما حصلت نهال القحطاني على ذهبية الفردي.