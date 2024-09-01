بطولة غرب آسيا بالأردن: الطاولة السعودية تحصد 17 ميدالية

وعلى مستوى الذكور، في فئة الرجال، حقّق فريقُ الرجال برونزيةً، بينما حقّق اللاعبُ علي الخضراوي الميداليةَ الذهبية في الفردي، كما حصل على الفضية في منافسات الزوجي مع خالد الشريف، وفي فئة تحت 17 سنة حصل الفريق المؤلف من "هادي أبو الرحي، علي الطاهر، محمد السويلم، ومؤيد عارف" على الميدالية البرونزية، أما في فئة تحت 15 سنة فاز "أحمد حنيفة، مازن الغامدي، سعود الطاهر، وعبد الرحمن الطاهر" بالميدالية الفضية في الفرق، بينما حصل سعود الطاهر على الذهبية في الفردي.