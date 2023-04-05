على حساب أهلي تبوك .. فريق السامبا يتوج بطلاً بكأس السوبر لرابطة الهواة

وبيَّن أن الرابطة تسعى من خلال إقامة مثل هذه البطولات إلى تحقيق توسع وتطوير كرة القدم في عموم مناطق المملكة، بما يتماشى مع أهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاسيما فيما يتعلق بزيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا ببرنامج جودة الحياة، وذلك ضمن برامج رؤية المملكة 2030.