المدافع التشيلي "إنزو روكو" حتماوي حتى 2025

أعلنت إدارة نادي الطائي اليوم الجمعة تعاقدها مع التشيلي إنزو روكو، مدافع فريق إلتشي الإسباني، لمدة موسمين؛ لتمثيل صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الجديد 2023/ 2024م.
ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر حسابه الرسمي على موقع "X"، قال فيه: "وقَّع اللاعب إنزو روكو عقدًا احترافيًّا مع نادي الطائي لمدة موسمين. وتم توقيع العقد بحضور بدر السويدي الرئيس التنفيذي للنادي".
وأضاف البيان: "يُذكر أن روكو يلعب في خانة قلب الدفاع، وسبق له أن مثل أندية إلتشي وإسبانيول في الدوري الإسباني، وبشكتاش وكاراقومروك في الدوري التركي، كما لعب في الدوريَّين المكسيكي والتشيلي، وبدأ تمثيل بلاده في منتخب تشيلي مند 2012".
وبات التشيلي روكو تاسع لاعب يلتحق بصفوف الطائي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد أن عززت الإدارة صفوف الفريق بـ8 لاعبين، هم: "الألماني روبرت باور، والغاني بيرنارد مينساه، والهولندي فيرجيل ميسيدجان، وإبراهيم النخلي، وراكان الشملان، وعبدالرحمن الحارثي، وعبدالفتاح عسيري، وطارق عبد الله".