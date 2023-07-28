المدافع التشيلي "إنزو روكو" حتماوي حتى 2025

وأضاف البيان: "يُذكر أن روكو يلعب في خانة قلب الدفاع، وسبق له أن مثل أندية إلتشي وإسبانيول في الدوري الإسباني، وبشكتاش وكاراقومروك في الدوري التركي، كما لعب في الدوريَّين المكسيكي والتشيلي، وبدأ تمثيل بلاده في منتخب تشيلي مند 2012".