كأس العالم تحط الرحال بجدة

حطت النسخة الأصلية من كأس العالم الرحال اليوم الجمعة في مدينة جدة بقيادة نجم منتخب أسبانيا السابق دافيد فيا، وذلك قبل أقل من 10 أيام من انطلاق مونديال "قطر 2022" ضمن جولة الكأس التي انطلقت من دبي في مايو الماضي لتشمل 51 دولة ومنطقة.
وتعد المملكة المحطّة ما قبل الأخيرة لجولة الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم FIFA 2022™ برعاية كوكا-كولا قبل وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لانطلاق البطولة.
وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كأس العالم بقيادة النجم الإسباني دافيد فيا يصل إلى السعودية عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة ضمن محطته الأخيرة قبل الوصول إلى الدوحة".
وستسمر الجولة لمدّة يومين انطلاقاً من جدّة قبل انتقال الكأس إلى العاصمة الرياض، ومن ثم الاختتام بمدينة الدمام.
يذكر أن جولة 2022 تشمل زيارة 51 دولة ومنطقة هذا العام وجميع الدول المتأهلة لنهائيات كأس العالم، حيث استهلت الجولة بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو واستمرت لمدة ستة شهور، حيث ستختتم في الدوحة يومي 13 و14 من الشهر الحالي.