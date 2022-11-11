كأس العالم تحط الرحال بجدة

يذكر أن جولة 2022 تشمل زيارة 51 دولة ومنطقة هذا العام وجميع الدول المتأهلة لنهائيات كأس العالم، حيث استهلت الجولة بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو واستمرت لمدة ستة شهور، حيث ستختتم في الدوحة يومي 13 و14 من الشهر الحالي.