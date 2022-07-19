الخليج يدشن تدريباته لدوري المحترفين بتمارين بدنية وفنية

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2022 / 2023، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.