الخليج يدشن تدريباته لدوري المحترفين بتمارين بدنية وفنية

دشن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، مساء اليوم الثلاثاء، تحضيراته استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2022 / 2023، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتركزت التدريبات التي قادها البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب الفريق، على اختبارات بدنية وفنية للاعبين، حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الجري حول الملعب، وبعدها فرض تدريبات لياقية وفنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أنهى فيه اللاعبون الفحوص الطبية اللازمة، خلال اليومين الماضيين.
وشهدت التدريبات الجماعية وجود المهندس علاء الهمل رئيس النادي بالإضافة إلى عضو مجلس الإدارة محمد كحل.
ويواصل الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، استعداداته بتدريبات يومية حتى الاثنين المقبل، موعد المغادرة إلى مدينة سكاريا التركية التي تحتضن المعسكر الخارجي.