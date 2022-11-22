لعبوا لعبهم.. أرقام قياسية عديدة حققها "الأخضر" في انتصاره التاريخي اليوم على رفاق ميسي

لن يمر الفوز التاريخي للمنتخب السعودي اليوم على نظيره الأرجنتيني في مستهل مشوارهما بكأس العالم مرور الكرام، حيث شهدت مباراة السعودية والأرجنتين بعض الأرقام التاريخية، أبرزها أن الأخضر أول منتخب آسيوي يسجل هدفين في شباك الأرجنتين بكأس العالم عبر التاريخ، كما أن المنتخب الأرجنتيني استقبل هدفين في لقاء واحد لأول مرة منذ 24 مباراة، تحديداً منذ التعادل مع كولومبيا بهدفين لمثلهما يونيو الماضي.