لعبوا لعبهم.. أرقام قياسية عديدة حققها "الأخضر" في انتصاره التاريخي اليوم على رفاق ميسي

حقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.
سجل ليونيل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، فيما سجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي المنتخب السعودي في الدقيقتين 48 و53، لينتهي اللقاء بفوز الأخضر 1/2.
لن يمر الفوز التاريخي للمنتخب السعودي اليوم على نظيره الأرجنتيني في مستهل مشوارهما بكأس العالم مرور الكرام، حيث شهدت مباراة السعودية والأرجنتين بعض الأرقام التاريخية، أبرزها أن الأخضر أول منتخب آسيوي يسجل هدفين في شباك الأرجنتين بكأس العالم عبر التاريخ، كما أن المنتخب الأرجنتيني استقبل هدفين في لقاء واحد لأول مرة منذ 24 مباراة، تحديداً منذ التعادل مع كولومبيا بهدفين لمثلهما يونيو الماضي.
ومنتخب السعودية ثاني منتخب آسيوي يحقق الفوز على منتخب أمريكي جنوبي في تاريخ كأس العالم، بعد فوز اليابان على كولومبيا في مونديال 2018.
كما نجح الأخضرفي كسر سلسلة اللا هزيمة لمنتخب الأرجنتين التي امتدت إلى 36 مباراة، فكانت آخر هزيمة تلقاها التانغو أمام المنتخب البرازيلي في يوليو 2019.
أيضًا منتخب الأرجنتين خسر أمام السعودية في كأس العالم بعدما تقدم في النتيجة، وذلك للمرة الثانية في تاريخه منذ عام 1930 أمام أوروغواي.
وللمرة الأولى منذ عام 1990 منتخب الأرجنتين يخسر مباراته الافتتاحية في كأس العالم، فيما حقق المنتخب السعودي الفوز الرابع في تاريخ مشاركاته بالمونديال.
للمرة الأولى يخسر المنتخب الأرجنتيني في مباراة بكأس العالم سجل خلالها ليونيل ميسي، منذ عام 2011 أمام كولومبيا.
وكان المنتخب السعودي قد قلب الطاولة على نظيره الأرجنتين وتغلب عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم قطر 2022.
سجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفي السعودية في الدقيقتين 48 و53 بعد أن منح ليونيل ميسي التقدم للأرجنتين من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة أمام 88 ألف متفرج.
وكسرت السعودية نحسًا لازمها في مشاركاتها الخمس السابقة في المباريات الافتتاحية عندما فشلت في الفوز في أي منها (4 هزائم وتعادل واحد)، قبل أن تحقق نصرًا مدوياً اليوم.
ومنعت السعودية أيضًا الأرجنتين من معادلة الرقم القياسي في عدد المباريات من دون خسارة، حيث توقف رصيد "البيسيلستي" عند 36 مباراة، علمًا بأنها كانت ستعادل الرقم القياسي المسجل باسم إيطاليا لو تحاشت الخسارة في مباراة اليوم.
ودخلت الأرجنتين البطولة وهي من أبرز المرشحين لإحراز اللقب بقيادة نجمها ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، الذي يخوض على الأرجح آخر مشاركة له في النهائيات بعمر خمس مشاركات فيها.