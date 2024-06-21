إبراهيم المهيدب رئيساً لنادي النصر

الجدير ذكره أنه كان من المقرر عقد الجمعية العمومية لنادي النصر يوم أمس الخميس، لكن لعدم اكتمال النصاب القانوني، تم تأجيل عقد الجمعية العمومية إلى اليوم الجمعة.