إبراهيم المهيدب رئيساً لنادي النصر

زكّت الجمعية العمومية لنادي النصر، يوم الجمعة، إبراهيم المهيدب، رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية.
وقال النادي في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "رسمياً.. الأستاذ إبراهيم بن عبدالله المهيدب رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية".
وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية اعتمدت القائمة النهائية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية.
وضمت القائمة النهائية:
إبراهيم عبدالله المهيدب مرشح للرئاسة
عبدالعزيز عبدالله العمران مرشح نائب الرئيس
خالد بن وليد المالك مرشح للعضوية
ياسر سليمان الخليوي مرشح للعضوية
قفاري بن صالح القفاري مرشح للعضوية
زياد وهبي سليمان مرشح للعضوية
تركي صالح التميمي مرشح للعضوية.
الجدير ذكره أنه كان من المقرر عقد الجمعية العمومية لنادي النصر يوم أمس الخميس، لكن لعدم اكتمال النصاب القانوني، تم تأجيل عقد الجمعية العمومية إلى اليوم الجمعة.