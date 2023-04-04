في الجولة 22 من دوري روشن .. اليوم 3 مباريات مثيرة .. تعرف عليها

وتستمر منافسات الجولة يوم الخميس القادم، حيث يلعب على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء لقاء يستضيف فيه الفتح نظيره الخليج .

ويحل الهلال الثالث ( 45 نقطة) ضيفًا على الشباب رابع الدوري بـ 44 نقطة يوم الجمعة القادم.