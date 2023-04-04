في الجولة 22 من دوري روشن .. اليوم 3 مباريات مثيرة .. تعرف عليها

تستكمل مساء اليوم الأربعاء، منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاثة لقاءات، حيث يستقبل فريق أبها نظيره التعاون، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وفي الوقت ذاته يحل الوحدة ضيفًا على الباطن متذيل الترتيب بـ 9 نقاط على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، فيما يُقام اللقاء الأخير في ثاني أيام الجولة بلقاء يجمع فريق الطائي، بنظيره الرائد وذلك على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة حائل.
مباريات الخميس والجمعة
وتستمر منافسات الجولة يوم الخميس القادم، حيث يلعب على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء لقاء يستضيف فيه الفتح نظيره الخليج .
ويحل الهلال الثالث ( 45 نقطة) ضيفًا على الشباب رابع الدوري بـ 44 نقطة يوم الجمعة القادم.