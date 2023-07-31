"النصر" يستهدف التعاقد مع البرتغالي بيدرو جونسالفيس

كشف موقع "desporto" البرتغالي عن رغبة نادي النصر السعودي في التعاقد مع الجناح البرتغالي بيدرو جونسالفيس، لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويرتبط بيدرو جونسالفيس بعقد مع سبورتنغ لشبونة حتى عام 2026، الذي كان قد انضم إليه في يوليو 2019، كما يلعب للمنتخب البرتغالي منذ 2021.
وسبق للاعب البالغ من العمر 25 عامًا، اللعب لعدة أندية؛ أبرزها وولفهامبتون واندررز، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 32 مليون يورو.
وتعاقد "النصر" خلال الميركاتو الصيفي مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، والإيفواري سيكو فوفانا قادمًا من لانس، والبرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد.