السعودية "يسرا جزار" تستعد لخوض تحدي باها أبوظبي 2024

تستعد البطلة السعودية يسرا جزار مع ملاحها فيصل السويح لخوض تحدٍّ جديد وهو أبوظبي باها في موسمه الثاني والذي سينطلق 12 أكتوبر الجاري، والذي تأمل البطلة يسرا جزار تحقيقه لتبدأ مسيرة حصد الألقاب المحلية والدولية برفقة الكابتن فيصل السويح والذي لأول مرة يصبح ملاحاً لسيدة سعودية.
ويملك "السويح" رصيداً من الإنجازات في مسيرته؛ أبرزها تحقيقه أداءً لافتاً ومميزاً في رالي داكار 2024 لفئة الستوك، حيث اعتلى منصة التتويج مع الكابتن إبراهيم المهنا صاحب الأرقام القياسية في صعود منصات التتويج بما يقارب 185 إنجازاً.