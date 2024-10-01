السعودية "يسرا جزار" تستعد لخوض تحدي باها أبوظبي 2024

ويملك "السويح" رصيداً من الإنجازات في مسيرته؛ أبرزها تحقيقه أداءً لافتاً ومميزاً في رالي داكار 2024 لفئة الستوك، حيث اعتلى منصة التتويج مع الكابتن إبراهيم المهنا صاحب الأرقام القياسية في صعود منصات التتويج بما يقارب 185 إنجازاً.