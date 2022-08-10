"أخضر الشاطئية" يصل للمغرب للمشاركة في البطولة الدولية للشاطئية

وكان الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك قد أعلن أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة، البالغ عددهم 10 لاعبين، هم: وليد ناصر صفحي، محمد أحمد هيازع، صالح محمد القرني، محمد خاتم الشمري، مبارك طايع الدوسري، خالد وهيب مضيع، ماجد حسن شمهاني، وليد محمد اليوبي، مهند عبدالله الصبحي ورمزي عبدالله دكمان.