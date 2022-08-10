"أخضر الشاطئية" يصل للمغرب للمشاركة في البطولة الدولية للشاطئية

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية اليوم الأربعاء إلى مدينة كازابلانكا في مملكة المغرب؛ وذلك للمشاركة في بطولة المغرب الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022، المقرر إقامتها في مدينة كازابلانكا خلال الفترة من 12 إلى 14 أغسطس الحالي، وذلك بمشاركة 4 منتخبات، هم: المغرب (المستضيف) والسعودية ومصر والإمارات.
وكان الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة (البرازيلي) جوجا زلوكوفيك قد أعلن أسماء اللاعبين الذين سيشاركون في البطولة، البالغ عددهم 10 لاعبين، هم: وليد ناصر صفحي، محمد أحمد هيازع، صالح محمد القرني، محمد خاتم الشمري، مبارك طايع الدوسري، خالد وهيب مضيع، ماجد حسن شمهاني، وليد محمد اليوبي، مهند عبدالله الصبحي ورمزي عبدالله دكمان.
وتأتي مشاركة (أخضر الشاطئية) في بطولة المغرب الدولية لكرة القدم الشاطئية 2022 بعد الدعوة الرسمية التي تلقاها من الاتحاد المغربي لكرة القدم، وتأتي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في مدينة جدة.
هذا، وسيُجري (الأخضر) اليوم الأربعاء أول تدريباته استعدادًا لمباراة المنتخب المغربي في افتتاح منافسات البطولة يوم الجمعة المقبل.