أمير الحدود الشمالية يدشّن الملتقى الرياضي السعودي 2025 في عرعر

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، الملتقى الرياضي السعودي 2025، الذي تنظّمه جمعية لياقة الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للثقافة الرياضية، وذلك في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر.