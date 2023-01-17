الشباب يواصل استعداداته .. للقاء التعاون

بحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة التعاون في الجولة الـ 14 في بريدة، الجمعة المقبل.