الشباب يواصل استعداداته .. للقاء التعاون

بحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة التعاون في الجولة الـ 14 في بريدة، الجمعة المقبل.
وانطلق التدريب في ملعب النادي الرديف بقيادة المدير الفني مورينو، حيث انطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية متنوعة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك فرض المدرب على اللاعبين تدريبات لياقية مكثفة باستخدام الكرة وعبر عدة محطات، تلاها بمناورة تكتيكية في منتصف الملعب شهدت تطبيق عدة جمل.
واختتمت تدريبات أبيض العاصمة بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.
يُذكر أن الشباب يحتل المركز الرابع في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة.