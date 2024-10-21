مدرب النصر "بيولي": رونالدو نجم كبير ومُلهم للاعبين ومواجهة الاستقلال صعبة

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، أن النجم البرتغالي" كريستيانو رونالدو" جاهز لمواجهة الغد أمام الاستقلال الإيراني. مشيراً إلى أنه مُلهم لباقي لاعبي الفريق.
ويواجه النصر بقيادة رونالدو، غداً الثلاثاء، فريق الاستقلال ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا النخبة، على ملعب راشد في مدينة دبي الإماراتية .
وقال بيولي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة :"المواجهة صعبة أمام فريق جيد، ونحن نأتي هنا بعد سلسلة انتصارات إيجابية ونأمل مواصلة هذا الطريق، ونتطلع دائماً إلى الفوز".
وشدد المدرب الإيطالي أن البطولة الآسيوية ذات مستوى عال وجميع الفرق المشاركة بها جيدة، ومستوياتها متقاربة للغاية، وجميع المنافسين يظهرون بشكل مميز".