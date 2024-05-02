بلغ النقطة 55.. الأهلي "يعزف" لحن الرباعية في مرمى ضمك

حافظ فريق الأهلي الأول لكرة القدم على المركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد عبور محطة ضيفه ضمك برباعية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، في افتتاح الجولة الـ 30، بقيادة الحكم عبد الله العويدان.