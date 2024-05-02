بلغ النقطة 55.. الأهلي "يعزف" لحن الرباعية في مرمى ضمك

حافظ فريق الأهلي الأول لكرة القدم على المركز الثالث في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد عبور محطة ضيفه ضمك برباعية مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، في افتتاح الجولة الـ 30، بقيادة الحكم عبد الله العويدان.
الشوط الأول انتهى برباعية للأهلي دون مقابل، حيث افتتح زياد الجهني سلسلة الأهداف في الدقيقة السابعة، ولم تمض سوى ثلاث دقائق، ليضيف هداف الأخضر "فراس البريكان" الهدف الثاني بعد عرضية قائد الفريق "فيرمينو".
ومن ركلة جزاء أحرز رياض محرز الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 19، ويختتم "فيرمينو" الرباعية في الدقيقة 25، مستثمرًا عرضية "ماكسيمان".
وفي الشوط الثاني قلص "أنتوليتش" النتيجة لفريقه ضمك بهدف أول في الدقيقة 62 بعد عرضية رائعة من زميله عبد الله القحطاني، حولها الأول رأسية داخل شباك حارس الأهلي "ميندي".
وأكمل ضمك المباراة بعشرة لاعبين، بعد خروج قائده فاروق شافعي، بالبطاقة الحمراء، إثر دخوله القوي على "البريكان"، في الدقيقة 74.
بتلك النتيجة حافظ الأهلي على مركزه الثالث برصيد 55 نقطة، وبقي ضمك على رصيده السابق 38 نقطة، في المركز العاشر.