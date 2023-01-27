دوري روشن للمحترفين.. "الشباب" يعود لنغمة الانتصارات عبر بوابة "الطائي"

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تحقيق فوز ثمين على شقيقه الطائي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.