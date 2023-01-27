دوري روشن للمحترفين.. "الشباب" يعود لنغمة الانتصارات عبر بوابة "الطائي"

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تحقيق فوز ثمين على شقيقه الطائي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، مقدمة من الجولة 18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين بفوز الشباب بهدفين لهدف.
أهداف اللقاء افتتحها اللاعب أمير سعيود لصالح الطائي في الدقيقة 9 قبل أن يتعادل الشباب، عن طريق المحترف كارلوس جونيور في الدقيقة 18 ويعاود اللاعب ذاته التسجيل والتقدم لفريقه في الدقيقة 37.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب عند النقطة رقم 31 فيما يتوقف رصيد الطائي عند النقطة رقم 18.