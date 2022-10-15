النصر والاتحاد لتضييق الخناق على المتصدر.. والتعاون لاستعادة توازنه

تُختتم مساء اليوم الأحد منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة خمس مباريات نارية، نتائجها ستعيد رسم خريطة جدول الترتيب من جديد، وذلك قبل التوقف الطويل للمنافسات نتيجة ارتباط المنتخب السعودي بفترة التحضير لكأس العالم قطر 2022.
يستقبل متذيل جدول الترتيب بنقطة واحدة ضيفه أبها صاحب المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط على ملعب نادي الباطن بمدينة حفر الباطن عند الساعة الـ(5:45).
يأمل صاحب الضيافة وقف مسلسل النتائج السلبية، وتحقيق أول انتصاراته في دوري روشن من أجل إسعاد جماهيره، في حين يسعى فريق أبها لمواصلة صحوته بعد فوزه على التعاون في الجولة الماضية لحصد انتصاره الثاني تواليًا، والثالث في المسابقة.
يستضيف النصر ثالث الترتيب برصيد 16 نقطة ضيفه الفيحاء صاحب المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بنقطتين على ملعب مرسول بارك عند الساعة الـ(5:45) مساء.
يبحث النصر عن مواصلة نتائجه الإيجابية وعروضه القوية على أمل تضييق الخناق على المتصدر الشباب قبل فترة التوقف الطويلة؛ إذ يتأخر عنه بفارق 6 نقاط.
وفي المقابل يطمح الفيحاء إلى استعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق هذا الموسم، وإيقاف هدر النقاط لتحسين ترتيب الفريق في جدول المسابقة.
يحلُّ التعاون صاحب المركز السادس بـ14 نقطة ضيفًا على الاتفاق تاسع الترتيب بـ9 نقاط على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة الـ(8:30) مساء.
يسعى الضيوف لاستعادة التوازن ومداواة الجراح بعد الخسارة الثقيلة على أرضه من أبها، بينما يتطلع فريق الاتفاق لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه الإيجابية.
يستضيف العدالة صاحب المركز الثالث عشر بـ4 نقاط ضيفه ضمك الثامن بـ12 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء عند الساعة الـ(8:30) مساء.
يطمح العدالة إلى تحقيق انتصاره الثاني بالمسابقة للابتعاد عن مناطق شبح الهبوط، وإفراح جماهيره، في حين يأمل الضيوف إيقاف هدر النقاط بعد التعادل في الجولتَيْن الماضيتَيْن لتحسين مركزه في جدول الترتيب.
يلتقي الاتحاد الرابع بـ15 نقطة نظيره الوحدة صاحب المركز الحادي عشر بـ7 نقاط على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية "الجوهرة المشعة" بجدة، وذلك في ختام مباريات الجولة عند الساعة الـ(8:30) مساء.
يتطلع الاتحاد لاستعادة توازنه بعد تعادله مع ضمك في الجولة الماضية؛ للعودة إلى وصافة جدول الترتيب، بينما يأمل الوحدة تحقيق انتصار يُحسِّن من موقعه، ويُبعده عن مناطق الخطر.