النصر والاتحاد لتضييق الخناق على المتصدر.. والتعاون لاستعادة توازنه

يأمل صاحب الضيافة وقف مسلسل النتائج السلبية، وتحقيق أول انتصاراته في دوري روشن من أجل إسعاد جماهيره، في حين يسعى فريق أبها لمواصلة صحوته بعد فوزه على التعاون في الجولة الماضية لحصد انتصاره الثاني تواليًا، والثالث في المسابقة.