تحضيرًا لكأس آسيا.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر مع فلسطين

تعادَلَ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره فلسطين بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة القطري، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في دولة قطر.