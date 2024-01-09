تحضيرًا لكأس آسيا.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الأخضر مع فلسطين

تعادَلَ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره فلسطين بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب نادي الوكرة القطري، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في دولة قطر.
وعمد المدير الفني "روبرتو مانشيني" للعب المباراة بتشكيلة أساسية، مع إجراء 7 تغييرات بمنتصف الشوط الثاني.
وشهدت المباراة تعرُّض اللاعب سالم الدوسري للطرد بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة الـ52.
الجدير بالذكر أن مواجهة "الأخضر" أمام منتخب فلسطين هي ثاني وديات الأخضر في المرحلة الحالية. وسيختتم الأخضر ودياته أمام منتخب هونج كونج مساء غد الأربعاء على ملعب نادي الوكرة القطري.