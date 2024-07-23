نادٍ سعودي يغري حارس مرمى ريال مايوركا بعرض ضخم

قدم أحد الأندية السعودية عرضاً ضخماً للصربي بريدراغ رايكوفيتش حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هناك نادياً سعودياً قدم لريال مايوركا عقداً بلغت قيمته نحو 10 ملايين من أجل ضم بريدراغ.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مسؤولي مايوركا منفتحون على بيع أحد حراس المرمى، كما أن الدولي الصربي مهتم أيضاً بالانتقال للدوري السعودي.
ويجري الآن حارس مرمى ريال مايوركا مفاوضات مع أحد الأندية السعودية بشأن احتمال الرحيل عن ناديه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقالت الصحيفة إن مسؤولي الدوري السعودي وضعوا أعينهم على حارس المرمى الصربي، الذي لديه عامان آخران في عقده، حيث سينتهي في صيف 2026 .
وبحسب ماركا، فإنه يمكن للنادي السعودي أن يقبل تماماً المبلغ الذي سيطلبه النادي الإسباني مقابل بيع اللاعب (28 عاماً)، والذي تبلغ قيمته السوقية نحو 10 ملايين يورو.