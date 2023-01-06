تحت أنظار "الدون" وزخات المطر.. النصر يعزف الثنائية ويتمسك بالصدارة

حافظ الفريق الكروي الأول بنادي النصر على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن كسب نظيره الطائي 2/0، تحت زخات المطر الكثيفة على العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الجمعة، ووسط متابعة محترف الأصفر الجديد البرتغالي " كريستيانو رونالدو " من مدرجات ملعب مرسول بارك.