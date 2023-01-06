تحت أنظار "الدون" وزخات المطر.. النصر يعزف الثنائية ويتمسك بالصدارة
حافظ الفريق الكروي الأول بنادي النصر على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن كسب نظيره الطائي 2/0، تحت زخات المطر الكثيفة على العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الجمعة، ووسط متابعة محترف الأصفر الجديد البرتغالي " كريستيانو رونالدو " من مدرجات ملعب مرسول بارك.
الشوط الأول انتهى بتقدم النصر بهدف البرازيلي "تاليسكا " بعد استثماره لعرضية زميله سلطان الغنام عند الدقيق 22. حولها الأول برأسه رائعة داخل شباك الحارس "فيكتور براغا".
وشهد الشوط الأول إضاعة فرصة ذهبية للاعب الطائي أمير سعيود عند الدقيقة 16.
ومع مطلع الشوط الثاني أضاف "تاليسكا" الهدف الثاني لفريقه النصر (هداف الدوري 11 هدفاً )، عند الدقيقة 47 بعد كرة وصلته من الحارس "ديفيد اوسبينا".
وخسر النصر خدمات مدافعه "الفارو" الذي خرج بداعي الإصابة.
وعند الدقيقة 88 تألق حارس الطائي " براغا " وتصدى لرأسية " تاليسكا" منقذاً مرماه من هدف ثالث مؤكد.
بتلك النتيجة وسع النصر الفارق النقطي مع مطارديه وبلغ النقطة 29، وبقي الطائي بـ 18نقطة.