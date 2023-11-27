رياضة

دوري أبطال آسيا : الهلال في مواجهة "نافباخور" ..  والفيحاء أمام "آهال"

دوري أبطال آسيا : الهلال في مواجهة "نافباخور" ..  والفيحاء أمام "آهال"

تستكمل اليوم الثلاثاء باقي مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات دوري أبطال آسيا 2023/2024 حيث يشارك ناديا الهلال والفيحاء، حيث تُقام المباريات على النحو التالي:

الهلال - نافباخور الأوزبكي

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على الملعب المركزي.

ويتصدر الهلال ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط ، بالتساوي مع نافباخور صاحب المركز الثاني بعدد النقاط نفسه.

الفيحاء - آهال التركماني

تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض. 

ويحتل الفيحاء فى مجموعته المركز الأخير برصيد 3 نقاط ، بينما يأتي آهال التركماني بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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دوري أبطال آسيا

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