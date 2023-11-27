دوري أبطال آسيا : الهلال في مواجهة "نافباخور" ..  والفيحاء أمام "آهال"

تستكمل اليوم الثلاثاء باقي مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات دوري أبطال آسيا 2023/2024 حيث يشارك ناديا الهلال والفيحاء، حيث تُقام المباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على الملعب المركزي.
ويتصدر الهلال ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط ، بالتساوي مع نافباخور صاحب المركز الثاني بعدد النقاط نفسه.
تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
ويحتل الفيحاء فى مجموعته المركز الأخير برصيد 3 نقاط ، بينما يأتي آهال التركماني بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.