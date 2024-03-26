21 مدربة سعودية يجتزن تمهيدية الملاكمة

أعلن الاتحاد السعودي للملاكمة عن اجتياز 21 مدربة سعودية الدورة التمهيدية لمدربي رياضة الملاكمة للسيدات كذلك 6 مقيمات من جنسيات عربية خلال الدورة التي أُقيمت في مدينة الرياض بحضور نائبة رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة رشا الخميس، التي أكدت أن هذه الدورة تعد ناجحة بكل المقاييس، وشهدت تنافسًا بين المشاركين الذين أبدوا حماسًا كبيرًا من أول يوم وحتى اليوم الأخير من الدورة. وأضافت الخميس "نسعى بشكل مستمر في اتحاد الملاكمة لتوفير كل الوسائل التي تُسهم في تطور هذه اللعبة ومنها تطوير قدرات المدربين والمدربات كي نصل إلى الهدف المنشود".