"الخليج" يتعاقد مع الجناح الأيمن محمد السهلي حتى 2024

أعلنت إدارة نادي الخليج الصاعد حديثًا لدوري المحترفين السعودي، تعاقدها رسميًّا مع اللاعب محمد السهلي، قادمًا من نادي ضمك؛ لتمثيل الفريق الكروي الأول حتى 2024.
وقال النادي في تغريدة نَشَرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر: "رسميًّا نادي الخليج يتعاقد مع الجناح الأيمن "محمد السهلي"؛ لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2024".
واستهل "السهلي" مشواره مع كرة القدم في نادي القيصومة، وانتقل منه إلى صفوف الرائد في عام 2019، الذي تَأَلّق وبرز معه قبل أن ينتقل إلى صفوف ضمك في الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لموسمين مقبلين حتى 30 يونيو 2023.