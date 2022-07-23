"الخليج" يتعاقد مع الجناح الأيمن محمد السهلي حتى 2024

واستهل "السهلي" مشواره مع كرة القدم في نادي القيصومة، وانتقل منه إلى صفوف الرائد في عام 2019، الذي تَأَلّق وبرز معه قبل أن ينتقل إلى صفوف ضمك في الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لموسمين مقبلين حتى 30 يونيو 2023.