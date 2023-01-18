سلّمه التقرير السنوي للفرع.. "خالد الفيصل" يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بمكة المكرمة

استقبل الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة؛ المدير العام لفرع وزارة الرياضة بالمنطقة عبد العزيز بن عبود، الذي سلم التقرير السنوي للفرع.