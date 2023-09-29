تعيين البرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا رئيسًا تنفيذيًّا لشركة نادي الاتحاد

ويُعدُّ دومينجوس واحدًا من أبرز الرؤساء التنفيذيين في مجاله؛ إذ يمتلك خبرة واسعة، تمتد لأكثر من 30 سنة، قاد خلالها مجموعة نادي "بنفيكا" البرتغالي، والعديد من المناصب القيادية في شركات ريادية، منها منصب الرئيس التنفيذي لشركة "كاب جيمني" للتقنية، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية بين عامَي 2017 و2019، ثم أيضًا بين عامَي 2021 و2023.