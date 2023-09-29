تعيين البرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا رئيسًا تنفيذيًّا لشركة نادي الاتحاد

أعلن مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد اليوم تعيين البرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا رئيسًا تنفيذيًّا لشركة نادي الاتحاد.
ويُعدُّ دومينجوس واحدًا من أبرز الرؤساء التنفيذيين في مجاله؛ إذ يمتلك خبرة واسعة، تمتد لأكثر من 30 سنة، قاد خلالها مجموعة نادي "بنفيكا" البرتغالي، والعديد من المناصب القيادية في شركات ريادية، منها منصب الرئيس التنفيذي لشركة "كاب جيمني" للتقنية، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية بين عامَي 2017 و2019، ثم أيضًا بين عامَي 2021 و2023.
وخلال فترة رئاسته نادي "بنفيكا" البرتغالي حقق النادي لقب الدوري البرتغالي الممتاز ثماني مرات، وحصل على كأس البرتغال ثلاث مرات.
ويعتبر التحول المؤسسي في نادي "بنفيكا" باتجاه نموذج الشركات الرياضية أحد أبرز المشاريع التي كان لدومينجوس دورٌ رائد في قيادتها؛ بهدف إدارة الموارد المالية للنادي، وضمان استدامتها من خلال جذب الاستثمارات، وتعظيم الأصول عبر العوائد الإعلانية والعلامات التجارية للنادي ونجومه وصولاً إلى إدراج شركة النادي في السوق المالية، وإطلاق مشاريع متخصصة، مثل أكاديمية بنفيكا الرياضية، التي تعد إحدى أفضل أكاديميات كرة القدم في العالم.
ويأتي التعيين ضمن استراتيجية التحول لنادي الاتحاد للسنوات القادمة؛ إذ تستهدف تطوير النادي على أصعدة عدة، تشمل الصعيد الرياضي والمالي والتجاري والإداري والبنى التحتية والتطور المؤسساتي. ويعمل المجلس على تطوير كفاءات وقدرات النادي على مستوى الإدارة التنفيذية العليا، وذلك عبر استقطاب ذوي الخبرة والكفاءة؛ لمواصلة الارتقاء بمكانته، وتحقيق مستهدفاته؛ بما يعزز من تنافسيته محليًّا وعالميًّا، ويلبي تطلعات وطموحات جمهور نادي الاتحاد.
وقدم مجلس إدارة الشركة خالص الامتنان والتقدير للأستاذ عبدالوهاب عابد على ما قدمه خلال فترة رئاسته، وعلى مساهمته المتميزة خلال الفترة الماضية.