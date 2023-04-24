"إعلاميون" يشنون هجومًا على إدارة "النصر" بعد توديع كأس الملك

وجّه العديد من الإعلاميين والصحفيين انتقادًا لاذعًا لإدارة نادي النصر عقب الخسارة من الوحدة مساء أمس في مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وخسر النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنتيجة (0/1) أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2022 /2023.
حيث قال المعلق الرياضي عامر عبدالله المري: "النصر وصل إلى مرحلة فنية كارثية، لا جملة ولا فكرًا ولا شكلاً ولا تنظيمًا، وبهذا الشكل لا يستطيع أن يفوز في مباراة مقبلة".
وأضاف قائلاً: "أوصلتم النصر إلى مرحلة حتى محبيه سيبتعدون عنه، من موسم إنجازات إلى انتكاسات.
وعلق الصحفي "متعب العواد": "مخجل أن يكون إعداد فريق النصر ذهنيًا ومعنويًا بهذا المشهد، مخجل أكثر، أن يكون هذا النادي تائهًا بلا أب يحميه".
وتابع قائلاً: "مخجل أكثر وأكثر المتفرجون على المسرح، مخجل أكثر وأكثر وأكثر عدم إحضار مدرب يُدرك قيمة هذا النادي وإمكاناته".
وختم ساخرًا : "نصركم يعاني بسبب عقول فنية خاوية من كرة القدم، النصر بحاجة إلى عقول غيورة وليست عقول صورة".
وكتب الناقد الصحفي "تركي الغامدي" :"النصر في طريقه نحو "موسم صفري، في الموسم الذي دعم فيه بالنجم العالمي الكبير كريستيانو رونالدو وأنفق مئات الملايين على النادي هذا الموسم وتعاقد مع مدرب عالمي ولاعبين أجانب عالميين".
وأضاف قائلاً: "كما أنه منع منافسيه الهلال والاتحاد من التسجيل ، ومعاناة الشباب ماليًا، على الرغم من كل ذلك خسر السوبر وخرج من كأس الملك وتضاءلت حظوظه في الدوري".
وختم متسائلاً: "إذا ماحقق "فارس نجد" بطولة وسط هذا الدعم والميزانية وظروف منافسيه، متى يحقق ياجماعة الخير؟".