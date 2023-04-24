"إعلاميون" يشنون هجومًا على إدارة "النصر" بعد توديع كأس الملك

حيث قال المعلق الرياضي عامر عبدالله المري: "النصر وصل إلى مرحلة فنية كارثية، لا جملة ولا فكرًا ولا شكلاً ولا تنظيمًا، وبهذا الشكل لا يستطيع أن يفوز في مباراة مقبلة".