"ديربي الرياض" إثارة منتظرة بين الهلال والشباب.. وطموح الطائي يصطدم بالرائد

يستضيف ضمك، غداً الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها فريق الاتحاد، وهما الفريقان الطامحان لتحقيق نتيجةٍ إيجابية، على غرار النصر في الطموح عندما يستقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض نظيره العدالة، فيما سيلعب التعاون مع أبها الـ14 بأربع نقاط، بينما سيواجه الخليج الـ13 بأربع نقاط ضيفه الفتح التاسع بـ6 نقاط، في حين سيكون الاتفاق الـ10 بـ6 نقاط ضيفاً في آخر لقاءات الجولة على الفيحاء الـ15 بنقطتين في المجمعة.