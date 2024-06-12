"الأهلي" يستهدف التعاقد مع مدافع البايرن "دي ليخت"

جدير بالذكر أن "دي ليخت" متعاقد مع النادي الألماني حتى 2027، وكان قد انتقل إليه في صيف 2022 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، ويلعب لصفوف المنتخب الهولندي منذ 2017.