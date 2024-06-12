"الأهلي" يستهدف التعاقد مع مدافع البايرن "دي ليخت"

كشفت مصادر إعلامية عن أن إدارة النادي الأهلي تستهدف التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ.
وقال الإعلامي محمد القاعود المذيع بقناة "bbcarabia": إن اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت على رأس أولويات الأهلي لتدعيم خط الدفاع.
وأضاف "القاعود" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن النادي السعودي يسعى لعقد صفقة مزدوجة مع بايرن ميونيخ بعد وضع جوشوا كيميتش هدفًا رئيسيًّا لصفوف الفريق في خط الوسط.
جدير بالذكر أن "دي ليخت" متعاقد مع النادي الألماني حتى 2027، وكان قد انتقل إليه في صيف 2022 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، ويلعب لصفوف المنتخب الهولندي منذ 2017.