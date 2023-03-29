"فيفا" يُطلق تصويتًا لاختيار أجمل هدف سعودي في تاريخ كأس العالم.. تعرَّف على التفاصيل

وتم أيضًا اختيار هدف النجم فهد الغشيان بمرمى السويد في دور الـ16من بطولة كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية 1994، الذي سجله من مجهود فردي مميز؛ إذ كان الأخضر متأخرًا في النتيجة بهدفين، وشارك الغشيان صاحب الـ21 عامًا خلال الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ55، وعند الدقيقة الـ85 انطلق من الجانب الأيمن، واستلم تمريرة طولية ممتازة من البديل الآخر خالد مسعد، ثم فاجأ مدافع السويد برشاقته في المراوغة، وحارس المرمى بقوته في التسديد.