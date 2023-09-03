مشاهد من مغادرة بعثة "الأخضر" إلى نيوكاسل

وأعلنت إدارة المنتخب الوطني قائمة المدير الفني روبرتو مانشيني للمشاركة في المعسكر، وضمت قائمة مانشيني 26 لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، نواف العقيدي، محمد اليامي، راغد النجار، ياسر الشهراني، عبدالإله العمري، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، علي البليهي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، رياض شراحيلي، عبدالله الخيبري، علي هزازي، محمد كنو، سالم الدوسري، ناصر الدوسري، سامي النجعي، سميحان النابت، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، فهد الرشيدي، فهد المولد، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.