فوز 4 كوادر سعودية برئاسة وعضوية لجان الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال

فاز 4 من الكوادر السعودية برئاسة وعضوية لجان الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال, خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري الذي أقيم اليوم على هامش بطولة آسيا للكبار والمقامة بمدينة جونجو الكورية.