فوز 4 كوادر سعودية برئاسة وعضوية لجان الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال

فاز 4 من الكوادر السعودية برئاسة وعضوية لجان الاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال, خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري الذي أقيم اليوم على هامش بطولة آسيا للكبار والمقامة بمدينة جونجو الكورية.
وفازت غادة الطاسان برئاسة لجنة الرياضيين بالاتحاد الآسيوي لرفع الأثقال، كما فاز عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال علي حكمي بعضوية لجنة التعليم والتطوير, ونال عضو لجنة التسويق بالاتحاد السعودي لرفع الأثقال فايز الدوسري عضوية لجنة التسويق بالاتحاد القاري, ونال رئيس المركز الإعلامي بالاتحاد السعودي لرفع الأثقال متعب الجوهر عضوية اللجنة الإعلامية الآسيوية.