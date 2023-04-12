لمناقشة روزنامة الموسم المقبل.. رابطة دوري المحترفين تنظّم ورشة عمل

عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء؛ ورشة عمل مع ممثلي أندية دوري روشن السعودي، كما وجّهت الدعوة للحضور للأندية التي تحتلّ المراكز الستة الأولى والمرشحة للصعود في دوري يلو؛ وذلك لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2023 - 2024م الذي تم إعلان بدايته في 11 أغسطس 2023.