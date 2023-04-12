لمناقشة روزنامة الموسم المقبل.. رابطة دوري المحترفين تنظّم ورشة عمل

عقدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء؛ ورشة عمل مع ممثلي أندية دوري روشن السعودي، كما وجّهت الدعوة للحضور للأندية التي تحتلّ المراكز الستة الأولى والمرشحة للصعود في دوري يلو؛ وذلك لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي المقبل 2023 - 2024م الذي تم إعلان بدايته في 11 أغسطس 2023.
وشهد الاجتماع حضور ممثلي أندية دوري روشن السعودي، باستثناء ممثلي الطائي والوحدة والاتفاق، كما حضر ممثلو أندية "الأهلي والأخدود" من المرشحين للصعود من دوري يلو.
وتم استعراض الروزنامة المقترحة للموسم المقبل خلال الاجتماع، بالإضافة إلى عدد قائمة الفريق الأول في موسم 2023 - 2024م، ومناقشة مرئيات الأندية.