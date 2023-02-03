الفريق السعودي ينهي جميع مراحل طواف السعودية 2023 في العُلا

وقال حسن الجمعة، عضو فريق الاتحاد السعودي للدراجات بعد النتائج الإيجابية للفريق في منافسات طواف السعودية 2023: "كانت التجربة رائعة، وركوب الدراجة في محافظة العُلا مع أبرز الأسماء وأشهر الفرق على مستوى العالم هو أمر مميز، وسيلعب دورًا مهمًّا في تطورنا على الصعيد الشخصي. في الوقت الحالي هناك فرق واضح في المستوى؛ حيث تلعب الخبرة السابقة دورًا مؤثرًا، إضافة إلى المجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق العالمية.