الفريق السعودي ينهي جميع مراحل طواف السعودية 2023 في العُلا

أنهى فريق الاتحاد السعودي للدراجات مشاركته في طواف السعودية 2023، بعد المنافسة مع نخبة راكبي الدراجات وأفضل الفرق في العالم، وسط التضاريس المذهلة والمناظر الطبيعية الخلابة لمحافظة العُلا.
وشهد السباق مرور الفرق المشاركة بمراحل استثنائية وشاقّة حول المدينة الصحراوية القديمة وعبر طرقات مدينة العلا القديمة ومنطقة الجديدة للفنون والثقافة، قبل المرور بالمزارع والواحات الخضراء في المنطقة، والانتقال إلى الحِجر، أول موقع تراث عالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية. وكان على المشاركين استخدام مهاراتهم لتجاوز المسارات الحجرية، قبل الانتهاء من السباق في مرايا، التحفة المعمارية الفريدة من نوعها والواقعة في وادي عشار.
وقال حسن الجمعة، عضو فريق الاتحاد السعودي للدراجات بعد النتائج الإيجابية للفريق في منافسات طواف السعودية 2023: "كانت التجربة رائعة، وركوب الدراجة في محافظة العُلا مع أبرز الأسماء وأشهر الفرق على مستوى العالم هو أمر مميز، وسيلعب دورًا مهمًّا في تطورنا على الصعيد الشخصي. في الوقت الحالي هناك فرق واضح في المستوى؛ حيث تلعب الخبرة السابقة دورًا مؤثرًا، إضافة إلى المجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق العالمية.
ولكن إذا استمررنا بالتطور في كل عام فإن الفارق سيتلاشى تدريجيًّا". وتمكّن عبدالعزيز الهاشم من إنهاء السباق بعد دقيقة و50 ثانية من سيمون كونسوني من فريق كوفيديس الفائز بالمرحلة الخامسة، والذي أنهى المرحلة في 3 ساعات و10 دقائق و13 ثانية. تبعهم باقي الفريق السعودي؛ وهم: حسن الجمعة، وعزام العبد المنعم، ومرتضى الشغب، وهاني المرهون.