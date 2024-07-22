كأس العالم للرياضات الإلكترونية: ختام منافسات بطولات الأسبوع الثالث

اختُتمت منافسات الأسبوع الثالث ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية. وقد نجح فريق Natus Vincere في انتزاع لقب بطولة Counter Strike 2، فيما تُوج فريق Gaimin Gladiators بلقب بطولة Dota 2 Riyadh Masters.
وتمكّن فريق NAVI من التغلب في المواجهة النهائية على فريق G2 Esports بنتيجة 2-1؛ ليحصل على درع البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 400.000 دولار من مجموع جوائز البطولة البالغ مليون دولار. وإضافة إلى ذلك، حصل الفريق على 1000 نقطة؛ وضعته في المركز الثالث في جدول ترتيب لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية.
وقال اللاعب iM في المؤتمر الصحفي عقب التتويج: "شعور تحقيق لقب البطولة رائع بالنسبة لي شخصيًّا، وللفريق كله. كانت لدينا توقعات عالية قبل انطلاق المنافسات التي تعاملنا معها بكل جدية، وحافظنا على هذا الأمر حتى النهاية. ومن المميز رؤية كل الجهود التي قمنا بها تتوج في النهاية بهذا الشكل. قدم فريق G2 أداء قويًّا اليوم، ووُضعنا في اختبار حقيقي لقدراتنا وإمكانياتنا في المواجهة النهائية، ولكن عدنا في النتيجة، ونحن سعداء جدًّا بذلك".
وفي الجانب الآخر، فاز فريق Gaimin Gladiators على فريق Team Liquid بنتيجة 3-0 في النهائي الكبير الذي أقيم على مسرح Qiddiya أرينا وسط حضور جماهيري كبير.
وحصل اللاعب Quinn على لقب أفضل لاعب في البطولة، وعلى جائزة مالية قدرها 50.000 دولار.
فيما حصل الفريق على جائزة المركز الأول البالغة 1.5 مليون دولار، من مجموع جوائز البطولة البالغ 5 ملايين دولار.
وحسَّن الفريق من موقعه في ترتيب جدول لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية؛ إذ صعد إلى المركز الرابع بمجموع 1020 نقطة.
وذكر Quinn خلال المؤتمر الصحفي أنه من الرائع أن يثبت الفريق لنفسه قدرته على القتال، والعودة من الخلف، والفوز في النهاية باللقب.
وأضاف مدرب الفريق Cy بأنهم يملكون رغبة دائمة ليصبحوا الأفضل، ودائمًا ما يحاولون تحقيق ذلك، وعلى الفريق أن يستمر في تبنِّي هذا الفكر، والعمل بجد للوصول إلى الهدف.
وتُستكمل المرحلة الثانية من المنافسات غدًا الثلاثاء، ويشارك فيها 16 فريقًا (أصحاب المراكز الـ12 المتأخرة)، إضافة إلى 4 فرق تشارك من مختلف المناطق بنظام الدعوة المباشرة (وايلد كارد).