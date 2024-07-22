كأس العالم للرياضات الإلكترونية: ختام منافسات بطولات الأسبوع الثالث

وقال اللاعب iM في المؤتمر الصحفي عقب التتويج: "شعور تحقيق لقب البطولة رائع بالنسبة لي شخصيًّا، وللفريق كله. كانت لدينا توقعات عالية قبل انطلاق المنافسات التي تعاملنا معها بكل جدية، وحافظنا على هذا الأمر حتى النهاية. ومن المميز رؤية كل الجهود التي قمنا بها تتوج في النهاية بهذا الشكل. قدم فريق G2 أداء قويًّا اليوم، ووُضعنا في اختبار حقيقي لقدراتنا وإمكانياتنا في المواجهة النهائية، ولكن عدنا في النتيجة، ونحن سعداء جدًّا بذلك".