الفتح يتصدَّر ترتيب البلياردو.. والوحدة يتصدَّر ترتيب السنوكر

تصدَّر نادي الفتح الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري الأندية للبلياردو لفئة الناشئين، التي أُقيمت في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2022؛ وذلك بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للأندية الـ25 المشاركة في البطولة؛ إذ حصد لاعبوه 120 نقطة، وجاء نادي مضر في المركز الثاني بـ90 نقطة، فيما جاء نادي القادسية بالمركز الثالث بـ70 نقطة، ونادي أحد في المركز الرابع بـ60 نقطة في الترتيب العام.