الفتح يتصدَّر ترتيب البلياردو.. والوحدة يتصدَّر ترتيب السنوكر

تصدَّر نادي الفتح الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري الأندية للبلياردو لفئة الناشئين، التي أُقيمت في مدينة الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو 2022؛ وذلك بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للأندية الـ25 المشاركة في البطولة؛ إذ حصد لاعبوه 120 نقطة، وجاء نادي مضر في المركز الثاني بـ90 نقطة، فيما جاء نادي القادسية بالمركز الثالث بـ70 نقطة، ونادي أحد في المركز الرابع بـ60 نقطة في الترتيب العام.
وتصدَّر نادي الوحدة الترتيب العام في ختام منافسات الجولة الثانية من دوري الأندية للسنوكر لفئة الناشئين بعد أن جاء في المركز الأول في الترتيب العام للأندية الـ9 المشاركة؛ إذ حصد لاعبوه 120 نقطة، وجاء نادي عكاظ في المركز الثاني بـ 90 نقطة، فيما جاء نادي الفرع بالمركز الثالث بـ70 نقطة، ونادي ضمك في المركز الرابع بـ60 نقطة في الترتيب العام.
وقام رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، الدكتور ناصر الشمري، بتكريم اللاعبين المتميزين، وتم تقديم الهدايا لهم.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، الدكتور ناصر الشمري، أن الجولة الثالثة (الختامية) لدوري الناشئين للبلياردو والسنوكر ستقام مطلع شهر سبتمبر المقبل بمدينة الرياض، وسيتم خلالها تتويج الأبطال في دوري الناشئين.
وأضاف الشمري بأن الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر سيقيم معسكرات داخلية للاعبي المنتخب، الذين تم اختيارهم من قِبل الأجهزة الفنية بناء على مستوياتهم الفنية في الدوري استعدادًا للمشاركات الوطنية الخارجية في الفترة المقبلة.