الهلال يستأنف تدريباته خلال فترة التوقف الدولي

يشار إلى أن 18 من لاعبي الفريق كانوا قد التحقوا بمنتخبات بلادهم؛ حيث انضمّ إلى معسكر المنتخب السعودي الأول "سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، علي آل بليهي، محمد العويس، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، صالح الشهري، عبدالله الحمدان، محمد كنو، ناصر الدوسري، وحسان تمبكي"، إضافة إلى التحاق السداسي الأجنبي: "خاليدو كوليبالي، روبين نيقيز، ألكساندر ميتروفيتش، سيرجي ساقيتش، ياسين بونو، ونيمار جونيور"، بمنتخباتهم الوطنية.