الهلال يستأنف تدريباته خلال فترة التوقف الدولي

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي "جورج جيسوس" راحة لمدة خمسة أيام؛ وذلك نظير توقف المنافسات؛ حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على: تدريبات بدنية ولياقية، وتطبيقات تكنيكية، ومناورة فنية.
يواصل الفريق، مساء يوم غد السبت، تدريباته الاعتيادية، وذلك في مقر النادي؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه فريق "الخليج" يوم الجمعة العشرين من شهر أكتوبر الجاري؛ وذلك ضمن لقاءات الجولة العاشرة من دوري روشن للمحترفين.
يشار إلى أن 18 من لاعبي الفريق كانوا قد التحقوا بمنتخبات بلادهم؛ حيث انضمّ إلى معسكر المنتخب السعودي الأول "سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، علي آل بليهي، محمد العويس، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، صالح الشهري، عبدالله الحمدان، محمد كنو، ناصر الدوسري، وحسان تمبكي"، إضافة إلى التحاق السداسي الأجنبي: "خاليدو كوليبالي، روبين نيقيز، ألكساندر ميتروفيتش، سيرجي ساقيتش، ياسين بونو، ونيمار جونيور"، بمنتخباتهم الوطنية.