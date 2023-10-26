دوري روشن السعودي للمحترفين: "كلاسيكو" مرتقب يجمع الهلال والأهلي.. والرائد يبحث عن نفسه أمام الفتح

تستكمل اليوم الجمعة باقي مباريات الجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بـ 3 مباريات على النحو التالي:
تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
يدخل الرائد المباراة وهو بالمركز الـ18 (الأخير) برصيد 5 نقاط فقط ، بينما يشارك الفتح باللقاء وهو يمتلك 20 نقطة ويحتل المركز السادس.
ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساءً أيضًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
يُشارك الطائي باللقاء وهو يحتل المركز الـ16، ولديه 7 نقاط، في حين يقع الرياض بالمركز الـ12 ولديه 11 نقطة.
يُقام "كلاسيكو" الهلال والأهلي المنتظر، في تمام الساعة الـ9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.
يدخل الهلال المواجهة وهو في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، ولديه 26 نقطة، بينما يأتي الأهلي بالمركز الرابع، ويمتلك 22 نقطة.